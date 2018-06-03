primetime regia di Lance Oppenheim USA 2026
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locandina del film PRIMETIME

Titolo Originale: PRIMETIME

RegiaLance Oppenheim

InterpretiRobert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Phoebe Bridgers

Durata: h 1.47
NazionalitàUSA 2026
Generethriller
Al cinema nell'Ottobre 2026

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Trama del film Primetime

Nel 2006, il presentatore di To Catch a Predator Chris Hansen si propone di entrare nella storia della televisione.

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Voto Visitatori:   6,00 / 10 (1 voti)6,00Grafico
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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  16/09/2026 22:28:53
   6 / 10
In un'America in preda al più sfrenato giustizialismo post 11 settembre un programma come To Catch a Predator era l'occasione buona per soddisfare questa sete. Prendere di mira la categoria più abbietta come i pedofili e consegnarli alla gogna pubblica telivisa prima, per trasferirla a quella dei tribunali poi. Occasione unica che Chris Hansen vuole sfruttare appieno con questa trasmissione per attaccare il re degli ascolti, cioé la serie televisiva Lost. L'intento può essere sulla carta nobile ma ben presto ci si rende conto che i veri intenti di Hansen sono meno nobili. Corsa sfrenata agli ascolti, egoismo personale, voglia sfrenata di prevalere su tutto e tutti con qualsiasi mezzo. Se il film tecnicamente è ben curato non si può dire altrettanto della sceneggiatura, troppo incentrata sul suo protagonista. Gli altri personaggio vivono nel riflesso di quello di Pattinson ed alcune sottotrame personali sulla sua famiglia e la sua infedeltà mi sono sembrate fuori contesto. Solo il Dan di Skiler Girondo mi è sembrato aver un minimo di spazio. Giovane attore in cerca di un buon ingaggio per avere la tessera sindacale, mostra l'evidente disagio nelle puntate iniziali poi anch'esso viva sulla fiducia di Chris fino al punto raggiungere il punto di rottura. Essere troppo sul protagonista pur con una buona prestazione di Pattinson, sfuma il contesto della trasmissione cosa che non era avvenata con il documentario Predators, trasmesso da Netlix, che offre una visione decisamente più esaustiva delle vicende di questa trasmissione. Se Ink di Boyle parla della deriva sul sensazionalismo del giornalismo, Primetime mostra un lato oscuro della televisione che si presenta come servizio pubblico, ma punta altrettanto verso obiettivi meno nobili da quelli dichiarati.

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