Trama del film Un mondo meraviglioso

In un futuro sempre più prossimo, in cui gli esseri umani dipendono completamente dai robot, Max — un’ex insegnante restia alla tecnologia — si arrangia per sopravvivere insieme alla figlia grazie a piccoli espedienti. Ha un piano: rapire un robot all’avanguardia, smontarlo e rivenderne i pezzi. Ma tutto va storto. Affiancata da questo robot che la esaspera, Max si ritrova coinvolta in un inseguimento per ritrovare sua figlia e dimostrare che, in questo mondo, è rimasta ancora un po’ di umanità.

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