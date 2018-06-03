Trama del film Bad apples (2026)

Il film segue la storia di Maria (Saoirse Ronan), un'insegnante elementare idealista che lavora in una prestigiosa scuola privata. Convinta di poter ispirare i suoi giovani studenti, Maria si scontra quotidianamente con la realtà. La sua classe di undicenni è vivace ma difficile, e ogni suo tentativo di instaurare un clima di apprendimento sereno viene sistematicamente compromesso dalla presenza di Danny (Eddie Waller), un bambino irrequieto, volgare e del tutto fuori controllo. Con la sua autorità sempre più minata, la pressione dei genitori in aumento e la sua carriera in bilico, Maria prende una serie di decisioni impulsive, guidate dalla frustrazione e da un crescente senso di impotenza. Quando un violento litigio tra Danny e un altro alunno la costringe a intervenire, si innesca una spirale irreversibile. Maria commette l’impensabile: porta accidentalmente con sé il bambino e finisce per rinchiuderlo in casa. Danny sparisce ma inspiegabilmente, nessuno sembra preoccuparsene. I genitori non lo cercano. La direzione scolastica tace. È come se l’intero sistema fosse sollevato dalla sua assenza. Senza la sua "mela marcia", Maria scopre che la classe migliora, l'ambiente scolastico diventa più sereno e la sua reputazione risale. Quello che doveva essere un errore da cancellare al più presto comincia così ad assomigliare pericolosamente alla soluzione perfetta. Per Maria, tornare indietro diventa ogni minuto più difficile...

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