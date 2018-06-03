Trama del film Il malloppo

Diego Viani è un ex rapinatore, noto negli anni ’80 per i suoi colpi “a mano disarmata”. Il suo migliore amico è Michele Ragusa, uno scalcinato investigatore privato che vivacchia arrangiandosi tra casi di infedeltà coniugale. Con lui lavora Alex, tirocinante non retribuito, mammone e imbranato, che sogna di diventare investigatore senza avere il minimo talento. Quando il passato di Diego si ripresenta sotto le sembianze di Salamandra, un vecchio complice che lo accusa di aver sottratto il bottino dell’ultimo colpo — cinque miliardi di lire in lingotti d’oro scomparsi nel nulla — tutto precipita. La morte misteriosa di Salamandra rende Diego il principale sospettato. Il commissario Castrone, che nutre verso Diego un vecchio odio personale, è convinto della sua colpevolezza. L’unico a credere nell’innocenza di Diego è Ragusa che, affiancato dall’improbabile Alex, decide di indagare.

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