Trama del film Come rapinare una banca

In "Come rapinare una banca", una banda di ladri, esperti di social media, trasmette le proprie spettacolari rapine, ignara che la crescente fama virale li ha messi nel mirino di un agente veterano dell'FBI e di una brillante ingegneria informatica. Nonostante i due inseguitori siano sempre più vicini, il gruppo criminale si spinge oltre i propri limiti, mettendo in gioco tutto per le proprie convinzioni e per il loro colpo più ambizioso di sempre.

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