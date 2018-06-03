come rapinare una banca regia di David Leitch USA 2026
al cinemain tvanteprimearchivioserie tvblogtrailerclassifichespecialiregistiattorirecensioniforumfeedmy
Skin Filmscoop in bianco Filmscoop nostalgia
Ciao Paul!
Ricerca veloce:       ricerca avanzatabeta

come rapinare una banca (2026Film Novità

Commenti e Risposte sul film Invita un amico a vedere il film Discutine sul forum Errori in questa scheda? Segnalaceli!

Seleziona un'opzione

Dove puoi vederlo?

locandina del film COME RAPINARE UNA BANCA

Titolo Originale: HOW TO ROB A BANK

RegiaDavid Leitch

InterpretiNicholas Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Pete Davidson, John C. Reilly, Christian Slater, Tati Gabrielle, Young Mazino, Michael Gandolfini, Sam Lerner, Thomas C. Stuhr, Gloria Laino, Johnna Leary, Ryan Beatrice, Andy S. Allen, Matthew Perl, Curtis Caldwell, David Dale McCue, Brian Bowman, Alexis Prewitt, Nicholas J. Verdi, Tyler O'Malley, Robert Liscio, Brandon M. Shaw, Jovanna Valladares, Edward Pfeifer, Davis Aguila, William Kania, Molly Miller

Durata: h 1.30
NazionalitàUSA 2026
Generethriller
Al cinema dal 3 Settembre 2026

•  Altri film di David Leitch

Trama del film Come rapinare una banca

In "Come rapinare una banca", una banda di ladri, esperti di social media, trasmette le proprie spettacolari rapine, ignara che la crescente fama virale li ha messi nel mirino di un agente veterano dell'FBI e di una brillante ingegneria informatica. Nonostante i due inseguitori siano sempre più vicini, il gruppo criminale si spinge oltre i propri limiti, mettendo in gioco tutto per le proprie convinzioni e per il loro colpo più ambizioso di sempre.

Sei un blogger? Copia la scheda del film Sei un blogger? Copia la scheda del film

vota e commenta il film       invita un amico
Cerca il commento di: Azzera ricerca

Nessuno ha ancora votato e commentato
COME RAPINARE UNA BANCA

Commenti: Tutti |Commenti positivi Commenti negativi | Con risposte | Con nuove risposte dall'ultima visita | Con risposte di oggi

In programmazione

Ordine elenco: Data   Media voti   Commenti   Alfabetico


1073888 commenti su 54108 film
Feed RSS film in programmazione

Ultimi film inseriti in archivio

12 TO MIDNIGHTAMORE CRUDELEBURY 'EM DEEPCRY HAVOCCULTDEAD EVEN - SANGUE CALDODEATH KISSDEATHSTALKER (2025)DEMONOIDDIABOLICDIRTY ANGELS - MISSIONE SOTTO COPERTURADOLLYESCAPE FROM DEATH BLOCK 13HIGH NOON RIPPERHOT SWEET SOURI SEGUACI DI BRUCE LEEICE CREAM MANIL COLPACCIOIL SOGNO DI ZORRO (1975)KING OF KILLERSKOJI SHIRAISHI'S NEVER SEND ME, PLEASELA BOCCA DEL DIAVOLOLA COCCOLONALADY CALIGULA IN TOKYOLAST TO DIEMALEDETTO SORTILEGIOMORBOONCE UPON A TIME IN DEADWOODPRINCIPE CORONATO CERCASI PER RICCA EREDITIERAPSYCHIC WARS - L'EVOLUZIONE DEL MALEQUEEN KONG - LA REGINA DEI GORILLAR.L. STINE'S PUMPKINHEADREVOLVER (2024)SE MI ARRABBIO… SPACCO TUTTOSENTIVANO UNO STRANO, ECCITANTE, PERICOLOSO PUZZO DI DOLLARISHAMANSHAMELESS: ABNORMAL AND ABUSIVE LOVESOGNI PROIBITI DI DON GALEAZZO, CURATO DI CAMPAGNATHE BELDHAMTHE CARPENTER’S SONTHE GARDENERTHE HARD - IL CACCIATORE DI TAGLIETHE STRANGER WITHINTHE STRANGERS: CAPITOLO 2THE STRANGERS: CAPITOLO 3THE TERROR OF TINY TOWNTRACTION PARK MASSACRETYPHOON CLUBUPGRADED - AMORE, ARTE E BUGIEWAN CHUNG COLPISCE ANCORAWAR DOGWE AWAIT

Ultimo film commentato

L'UOMO CHE CADDE SULLA TERRA
zerimor - voto: 7

Locandina del film L'UOMO CHE CADDE SULLA TERRAUn giovanissimo David Bowie, alias Duca Bianco, nel ruolo di un alieno "caduto" sulla Terra in cerca di speranza e salvezza a causa di un grave problema di siccità sul suo astro. Nel corso del suo lungo progetto atto a studiare il nostro pianeta e i suoi abitanti e a trovare il modo p...

Ultimo post blog

OSCAR 2018
3/6/2018 10:08:03 AM - Kater

Si è celebrata il 4 marzo 2018 la 90° edizione della Cerimonia degli Oscar, al Dolby Theatre di Los Angeles. Ecco l'elenco completo degli Oscar 2018, con i relativi vincitori (in grassetto). MIGLIOR FILM La forma dell'acqua - The shape of water - Guillermo del Toro e J. Miles Dale Chiamami col t...

Speciali

Speciale SHOKUZAISpeciale SHOKUZAI
A cura di The Gaunt

Ultime recensioni inserite

in sala


FATHER
Locandina del film FATHER Regia: Tereza Nvotová
Interpreti: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Anna Geislerová, Peter Bebjak, Jana Bittnerova
Genere: drammatico

Recensione a cura di The Gaunt
THE ORDER (2024)
Locandina del film THE ORDER (2024) Regia: Justin Kurzel
Interpreti: Jude Law, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Jurnee Smollett, Alison Oliver, Morgan Holmstrom, Odessa Young, Marc Maron, Philip Granger, Sebastian Pigott, Matias Lucas, Bradley Stryker, Phillip Forest Lewitski, Victor Slezak, Daniel Doheny, Bryan J. McHale, Ryan Chandoul Wesley, Geena Meszaros, George Tchortov, Daniel Yip, Sean Tyler Foley, John Warkentin, Vanessa Holmes, Rae Farrer, Carter Morrison, Huxley Fisher, mandy fisher
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

archivio


IL MAESTRO (2025)
Locandina del film IL MAESTRO (2025) Regia: Andrea Di Stefano
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Tiziano Menichelli, Giovanni Ludeno, Dora Romano, Paolo Briguglia, Valentina Bellè, Edwige Fenech
Genere: commedia

Recensione a cura di The Gaunt
A HOUSE OF DYNAMITE
Locandina del film A HOUSE OF DYNAMITE Regia: Kathryn Bigelow
Interpreti: Idris Elba, Rebecca Ferguson, Gabriel Basso, Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Greta Lee, Jason Clarke
Genere: thriller

Recensione a cura di The Gaunt

Ultima biografia inserita

GAEL GARCIA BERNALGAEL GARCIA BERNAL
Nato a: Guadalajara - Jalisco - Messico
il: 30/11/1978

Biografia a cura di luisa75

Casualmente dall'archivio

CAPPS CROSSING
regia di Mike Stahl

Novità e Recensioni

Iscriviti alla newsletter di Filmscoop.it per essere sempre aggiornarto su nuove uscite, novità, classifiche direttamente nella tua email!

Novità e recensioni
 

Site powered by www.webngo.net