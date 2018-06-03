palestina 36 - quando tutto ebbe inizio regia di Annemarie Jacir Palestina, Gran Bretagna, Francia, Danimarca 2025
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locandina del film PALESTINA 36 - QUANDO TUTTO EBBE INIZIO

Titolo Originale: PALESTINE 36

RegiaAnnemarie Jacir

InterpretiKarim Daoud Anaya, Yasmine Al Massri, Billy Howle, Dhafer L'Abidine, Ward Helou, Robert Aramayo, Yafa Bakri, Wardi Eilabouni, Saleh Bakri, Jalal Altawil, Jeremy Irons, Hiam Abbass, Kamel El Basha, Joanna Arida, Sofia Asir, Eid Aziz, Liam Cunningham, Hussam Abu Eisheh, Ahmed Shihab-Eldin, Firas Farrah, Lewis Fox-James, Amara Ghandi, Zaid Ghazal, Sam Hoare, Eyad Hourani, Maya Omaia Keesh, Aya Khalaf, Maryam Abu Khaled, Anwar Khalil, Yahya Mahayni, Yumna Marwan, Nicholas Moss

Durata: h 1.56
NazionalitàPalestina, Gran Bretagna, Francia, Danimarca 2025
Generedrammatico
Al cinema dal 10 Settembre 2026

•  Altri film di Annemarie Jacir

Trama del film Palestina 36 - quando tutto ebbe inizio

Ambientato in Palestina nel 1936, durante la rivolta araba contro la trentennale occupazione britannica, racconta del giovane Yusuf, in perpetuo movimento tra il villaggio del quale è originario e Gerusalemme, mentre cominciano ad arrivare gli ebrei in fuga dall’Europa e dalle leggi antisemitiche. I conflitti, i personaggi e le loro aspirazioni si intrecciano nella storia di un popolo, arricchita anche di notevoli e rari materiali d’archivio.

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Gruppo COLLABORATORI SENIOR The Gaunt  @  02/02/2026 20:49:11
   7 / 10
Ciò che è conosciuto riguardo la storia della Palestina è l'aspro conflitto maturato dopo il secondo dopoguerra. Meno conosciuto sicuramente è proprio quel periodo anteguerra che di fatto è la radice di uno scontro che perdura ancora oggi. Dal punto di vista didattico ha sicuramente un valore elevato per avere almeno un'idea del contesto storico di quel periodo in cui il protettorato inglese, per dirla in parole spicce, fece dei casini inenarrabili, ponendo le basi del futuro stato d'Israele e di fatto estromettendo la popolazione palestinese da qualsiasi ambizione di indipendenza ed autodeterminazione. In parole povere il sionismo prevalse sul buon senso. Gli ultimi arrivati avevano il diritto di papparsi tutto e chi viveva da generazioni in quei luoghi un pugno di mosche. Abbiamo quindi dei personaggi che vengono travolti dal clima di violenza, personaggi altoborghesi palestinesi corrotti ed i britannici che facevano sentire solo il loro pesante colonialismo. Non sono due ore di film a spiegarti la storia, specialmente con una narrazione che tende ad essere dispersiva, ma sicuramente meritevole della visione per inquadrare la storia di quel periodo.

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