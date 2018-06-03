one night only - quando tutto e' possibile regia di Will Gluck USA 2026
Trama del film One night only - quando tutto e' possibile
Allie e Owen, due sconosciuti affamati d'amore si incontrano in una New York leggermente romanzata nell'unica notte dell'anno in cui ai single è permesso fare sesso. Owen, appena lasciato, e Allie, romantica e piena di speranze, potrebbero essere gli unici due single in città alla ricerca di qualcosa di più di un semplice incontro occasionale. Entrambi sentono una scintilla quando si incontrano, ma una serie di passi falsi e di vicissitudini complicano la loro serata, tenendoli separati. Mentre corrono l’uno verso l’altra e poi si allontanano attraverso la città, potrebbero scoprire che l’unica cosa che desiderano di più è più vicina di quanto pensino.
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ONE NIGHT ONLY - QUANDO TUTTO E' POSSIBILE
regia di
Will Gluck
con
Monica Barbaro
,
Callum Turner
,
Maya Hawke
,
King Princess
,
Molly Ringwald
,
LeVar Burton
,
Charlie Gillespie
,
Quintessa Swindell
,
Mateo Ray Garcia
,
Okieriete Onaodowan
,
Julia Fox
,
Este Haim
,
Ziwe
,
Ben Marshall
,
Nicholas Braun
,
Michelle Hurd
,
Sydney Cole Alexander
,
Pete Davidson
,
Bobby Cannavale
,
Grace Dumdaw
,
Jay Ellis
,
Veronika Slowikowska
,
Andrew Burnap
,
Roma Maffia
,
Mike Birbiglia
,
Blu DeTiger
,
Flavor Flav
,
Lucia Spina
,
Yonatan Gebeyehu
,
Craig 'Radio Man' Castaldo
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