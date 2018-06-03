Il documentario mostra per la prima volta Marco Bellocchio al lavoro sul set e racconta il suo approccio quotidiano alla regia.
Sei un blogger e vuoi inserire un riferimento a questo film nel tuo blog? Ti basta fare un copia/incolla del codice che trovi nel campo Codice
per inserire il box che vedi qui sotto ;-)
MARCO BELLOCCHIO - LA PORTA DELLA REALTA'
regia di Fabio Lovino
con Marco Bellocchio
, Elena Bellocchio
, Pier Giorgio Bellocchio
, Francesca Calvelli
, Daniele Ciprì
, Pierfrancesco Favino
, Francesco Di Giacomo
, Fabrizio Gifuni
, Marco Tullio Giordana
, Roberto Herlitzka
, Giuseppe Lanci
Codice: