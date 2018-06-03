Seleziona un'opzione
Mehdi ha due passioni: la cucina francese e la sua ragazza, Léa, francese purosangue. Lavorano entrambi in un bistrot parigino, dove Mehdi fa lo chef, molto apprezzato. Ma Mehdi vuole anche compiacere la mamma Fatima, davanti alla quale si finge un perfetto, ubbidiente figlio algerino. I suoi guai cominciano quando Léa, dopo tre anni di relazione, esige finalmente di incontrare Fatima. Percorsa da un gruppo eterogeneo di personaggi umanissimi, una commedia degli equivoci che mescola amore e cucina, etnie e generazioni, sapori e sentimenti.
Nessuno ha ancora votato e commentato
SPEZIE E BUGIE - LA PICCOLA CUCINA DI MEHDI
Ordine elenco: Data Media voti Commenti Alfabetico
in sala
archivio