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Dopo che ogni prodotto realizzato dalla Acme Corporation gli si è ritorto contro nella sua infinita ricerca di catturare Beep Beep, Willy il Coyote assume Kevin Avery, uno squattrinato avvocato umano da cartelloni pubblicitari, per rappresentarlo nella sua causa legale contro la compagnia. Una crescente amicizia tra Willy e il giovane legale motiva la loro determinazione a vincere la causa in tribunale, che li mette contro Buddy Crane, l'intimidatorio capo dell'ex studio legale di Kevin, che ora rappresenta Acme.
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COYOTE VS. ACME
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