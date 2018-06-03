Quando il diciannovenne Anthony Bourdain arriva a Provincetown, finisce per ritrovarsi nel mondo caotico della cucina di un ristorante, dando il via a un'estate che segnerà il corso della sua vita.
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TONY - DIARIO DI UN GIOVANE CUOCO
regia di Matt Johnson
con Dominic Sessa
, Antonio Banderas
, Emilia Jones
, Leo Woodall
, Stavros Halkias
, Michael Jibrin
, Monica Raymund
, Rich Sommer
, Dagmara Dominczyk
, Liam Fitch
, Caroline Portu
, Joe Burns
, Allyn Burrows
, Reece Grover
, Henry Lynch
, Ava Davey-Bissett
, Derek K. Moore
, Zele Avradopoulos
, Eric Ripert
, Joel Alves
, Michael Owen
, Francesca Baker
, Luke Crory
, Emanuel Gomes
, Paul Shields
, Susan Shields
, Elle Shaheen
, Pete Dancy
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