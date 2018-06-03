Trama del film La vendetta perfetta - bear country

Manko Kapac è il proprietario di un nightclub che decide di lasciarsi alle spalle il suo passato pericoloso per godersi la pensione insieme alla donna che ama (Teresa Palmer). Quando due figure armate e mascherate (Aaron Paul e Nina Dobrev) lo rapinano e lui si ritrova stretto nella morsa dei cartelli, si presenta un uomo misterioso (Luke Evans) interessato ad acquistare il suo club. Con il pericolo che incombe da ogni parte, dovrà districarsi in una rete mortale di inganni, potere e sopravvivenza, dove la fuga potrebbe non essere più un'opzione.

Sei un blogger? Copia la scheda del film