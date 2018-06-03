Trama del film Limoni a varsavia

Il film racconta la storia di Nicola (Roberto De Francesco) e Giuseppe (Nini Bruschetta), due cugini italiani molto diversi tra loro che gestiscono un rinomato ristorante nel centro di Varsavia, inserito in una prestigiosa guida gastronomica. Nonostante la qualità della loro cucina, i due si ritrovano schiacciati da una concorrenza sempre più attenta alle mode che alla sostanza, e il locale entra in crisi. Per salvare l’attività, i due decidono di intraprendere un viaggio improbabile. Attraversano l’Europa a bordo di due motociclette per tornare in Italia dopo vent’anni, con una missione quasi impossibile, quella di ingaggiare un grande chef televisivo o il leggendario “re della pizza napoletana” per rilanciare il loro ristorante con eventi esclusivi. Ma il viaggio, tra incontri, ricordi e ostacoli, prende una piega inaspettata...

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