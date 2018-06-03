Trama del film Fammi il piacere

Dopo vent'anni di matrimonio, Fanny confessa a Thomas una verità che manda in frantumi le loro certezze: non ha mai provato un orgasmo. Per lui è uno shock, ma invece di chiudersi nel silenzio o arrendersi alla distanza, Thomas decide di trasformare quella confessione in una travolgente prova d'amore: ritrovare, insieme a Fanny, la strada del desiderio. Mentre lei si lancia con coraggio e ironia in un percorso di riscoperta di sé e del proprio piacere, Thomas affronta con entusiasmo, goffaggine e tenerezza l'universo del piacere femminile. Tra tentativi improbabili, fallimenti esilaranti e intuizioni sorprendenti, quella che sembrava una crisi di coppia si trasforma in un'avventura sentimentale brillante e fuori dagli schemi, capace di riaccendere la complicità e reinventare il loro amore.

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