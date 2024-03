Trama del film Inshallah a boy

Il film racconta come Nawal (Mouna Hawa), dopo la morte improvvisa del marito, debba affrontare insieme alla figlia una situazione critica. Senza un accordo formale sull'eredità, le due donne e tutti i loro beni diventano automaticamente proprietà del parente maschio più prossimo, ossia il cognato Rifqi (Hitham Omari). L'uomo, secondo le leggi sull'eredità, potrebbe esercitare i diritti di proprietà sull'appartamento e sulle loro persone. L'unico modo a disposizione delle due donne per prevenire ciò, è che Nawal dia alla luce un figlio maschio. Per portare a termine questo suo obiettivo ed evitare lo sfratto, la donna si ritrova in una serie di situazioni pericolose, che mettono a dura prova la sua fede e i limiti delle sue stesse forze.

