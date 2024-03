Trama del film Il diavolo e' dragan cygan

Dragan, un ex rapinatore redento dal passato misterioso e Daniele, un umile operaio giovane padre di Andrea e marito di Sofia, condividono entrambi la passione per il gioco degli scacchi grazie alla quale diventano presto due ottimi amici. Quando il signor Assante, un facoltoso e spietato imprenditore, padre di una figlia con problemi di tossicodipendenza, decide di trasferire la sua azienda all’estero dove i profitti sono maggiori, Daniele, rimasto senza lavoro e disperato per le disastrose condizioni finanziarie nelle quali versa la sua famiglia, convince Dragan, restio inizialmente nell’accettare la proposta, a ripercorrere il suo passato. E` a questo punto che il destino del poliziotto Fabrizio, marito violento e padre assente, si legherà` indissolubilmente a quello degli altri tre protagonisti facendo convergere in modo definitivo e irreparabile gli eventi.

