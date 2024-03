Trama del film Damsel

Una damigella ligia al dovere accetta di sposare un bel principe, solo per scoprire che la famiglia reale l'ha reclutata come sacrificio per ripagare un antico debito. Gettata in una caverna insieme a un drago sputafuoco, per sopravvivere la ragazza può fare affidamento solo sul suo ingegno e sulla sua volontà.

Sei un blogger? Copia la scheda del film