Trama del film L'estate di cleo

Č un rapporto di affetto sincero e potente, quello tra Cléo, sei anni, e la sua tata Gloria, un legame del tutto simile a quello che lega madre e figlia. Cosė, quando Gloria deve tornare a Capo Verde per prendersi cura della sua famiglia, la separazione č dolorosa. Ma c’č ancora tempo, c’č ancora un momento per stare insieme: con il permesso del padre, Cléo viaggia fino al Paese natale della sua tata e passa con lei un’ultima estate carica di dolcezza e speranza. Un’esperienza indimenticabile per imparare a crescere e gettarsi con coraggio nell’incertezza del futuro.

Sei un blogger? Copia la scheda del film