Trama del film Priscilla

Nel 1959 Elvis Presley Ŕ in tour in Germania, a Wiesbaden, dove incontra la 14enne Priscilla, figlia adottiva di un ufficiale dell'areonautica statunitense. Il re del rock and roll si innamora a prima vista e chiede in sposa la ragazzina. I due divorzieranno nel 1973, quattro anni prima della morte di Elvis.

Sei un blogger? Copia la scheda del film