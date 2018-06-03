Trama del film Normal (2026)

Per lo sceriffo Ulysses (Bob Odenkirk), l’incarico temporaneo nella pittoresca cittadina del Midwest americano di Normal avrebbe dovuto rappresentare una tregua dai problemi personali e professionali, un’occasione per prendere le distanze dalle preoccupazioni, dalle ferite riportate in servizio e da un passato che continua a tormentarlo. Ma la quiete della comunità viene bruscamente interrotta da una rocambolesca rapina in banca finita male, che porta accidentalmente alla luce un oscuro e pericoloso segreto. Ulysses viene così trascinato in una spirale di violenza e tensione. Costretto a confrontarsi con i propri demoni e con la vera natura della cittadina che è chiamato a proteggere, lo sceriffo dovrà scoprire cosa si nasconde dietro l’apparente serenità di Normal prima che sia troppo tardi.

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