Trama del film Yes

Israele, all’indomani del 7 ottobre. Y., musicista jazz in difficoltà, e sua moglie Jasmine, ballerina, si muovono tra feste, denaro e privilegi, vendendo la propria arte, il proprio corpo e la propria anima all’élite di un Paese ferito. Mentre intorno a loro dolore e spettacolo finiscono per confondersi, a Y. viene affidato un incarico tanto prestigioso quanto inquietante: comporre la musica per un nuovo inno nazionale. Lapid costruisce intorno a questa premessa una satira viscerale e senza concessioni, attraversata da musica, eccesso, desiderio, rabbia e senso di colpa: un film che mette in discussione non soltanto il potere, ma anche il ruolo dell’artista davanti alla Storia e il prezzo del silenzio, dell’adattamento e della complicità.

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