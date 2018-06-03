Trama del film Dov’e' la fiesta?

A pochi giorni da Capodanno, Roma è un caos di traffico, regali, cene e aspettative. Leo e Irene si frequentano da tre mesi e non hanno ancora trovato il coraggio di rispondere alla domanda che incombe su ogni nuova relazione: “Allora, cosa siamo?”. La sera in cui decidono finalmente di affrontarla, l’auto nuova di Leo viene rubata sotto casa di Irene. Da quel momento, la loro storia viene travolta da una settimana assurda di commissariati, assicurazioni, uffici ACI, guardie giurate, ladri, coinquilini, genitori e suore. Convinti di vivere una commedia romantica, i due si ritrovano invece a combattere contro burocrazia, pregiudizi e un mondo di adulti frustrati che sembra fare di tutto per ostacolarli. Ma proprio attraversando questo labirinto di ostacoli, Leo e Irene potrebbero trovare qualcosa di più importante dell’auto scomparsa: una direzione comune e il coraggio di scegliere il proprio futuro insieme.

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