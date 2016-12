Trama del film Florence

Nel 1944 l'ereditiera Florence Foster Jenkins è tra le protagoniste dei salotti dell'alta società newyorchese. Mecenate generosa, appassionata di musica classica, Florence, con l'aiuto del marito e manager, l'inglese St. Clair Bayfield, intrattiene l'Úlite cittadina con incredibili performance canore, di cui lei è ovviamente la star. Quando canta, quella che sente nella sua testa come una voce meravigliosa, è per chiunque l'ascolti orribilmente ridicola. Protetta dal marito, Florence non verrÓ mai a conoscenza di questa veritÓ. Solo quando Florence deciderÓ di esibirsi in pubblico in un concerto alla Carnegie Hall, senza invitati controllati, St. Clair capirÓ di trovarsi di fronte alla pi¨ grande sfida della sua vita.

