Trama del film Tutti pazzi a tel aviv

Salam, un giovane palestinese, diventa lo scrittore di una soap opera popolare dopo un incontro casuale con un soldato israeliano. La sua carriera creativa Ŕ in ascesa, fino a quando il soldato e i finanziatori dello spettacolo non sono d'accordo su come lo spettacolo dovrebbe finire, e Salam Ŕ indeciso sul da farsi.

