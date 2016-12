Trama del film Enclave

La comunitÓ serba rimasta a vivere in Kosovo vive in piccole comunitÓ isolate, considerate zone franche. Limitati in uno spazio molto ristretto, i serbi vivono in condizioni terribili e, quando qualcuno muore, deve essere trasportato nel cimitero che sorge in territorio nemico. La morte di un ottantenne porta il nipote di dieci anni a tentare l'impossibile per portare pace tra le comunitÓ serba e albanese.

