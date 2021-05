Trama del film Cuban dancer

Il film racconta la storia di Alexis, una promessa del Balletto Nazionale Cubano, che aspira a diventare un professionista. Purtroppo le spinte politiche del Paese costringono la sua famiglia a trasferirsi a Miami, prima che il ragazzo finisca l'accademia. Giunto in Florida, Alexis si trova spaesato e cerca di trovarsi un posto nell'ambiente della danza statunitense. Essendo un giovane molto talentuoso, entra con grande facilitÓ nel prestigioso Harid Conservatory, dove pu˛ terminare i due anni rimasti per diventare un ballerino professionista. La danza studiata a Miami, per˛, Ŕ diversa da quella di Cuba e per inseguire il suo sogno, il giovane si ritroverÓ a ridare forma alla propria identitÓ, pur di trovare il giusto compromesso tra la sua cultura di origine e la nuova di appartenenza; ci˛ implica lasciare qualcosa della prima per abbracciare qualcos'altro di nuovo della seconda. Quando le migliori compagnie del posto iniziano a corteggiarlo per averlo, Alexis si renderÓ conto che vuole restare un ballerino cubano. E con l'arrivo dei 18 anni potrÓ finalmente scegliere se restare negli USA o tornare nella sua isla.

