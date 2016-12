Trama del film Bad moms - mamme molto cattive

Amy Mitchell ha una vita apparentemente perfetta: un matrimonio fantastico, dei bambini adorabili, una bella casa e una carriera. Tuttavia lavora troppo, Ŕ super impegnata, Ŕ esausta a tal punto che sta per perdere la testa. Stufa, unisce le forze con altre due mamme super stressate, Kiki e Carla, in una missione per liberarsi dalle responsabilitÓ convenzionali - darsi alla pazza gioia, abbandonarsi a una tardiva libertÓ atipica per una mamma, divertimento e autoindulgenza - ed entrare in rotta di collisione con la regina dell'Associazione Insegnanti-Genitori, Gwendolyn, e la sua cricca di mamme perfette, Vicky e Stacy.

