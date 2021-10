Trama del film 47 metri - great white

Un volo verso un un atollo remoto si trasforma in un incubo per cinque passeggeri quando il loro idrovolante viene distrutto in un bizzarro incidente e rimangono intrappolati su una zattera, a 100 miglia dalla costa e con gli squali in agguato sotto la superficie.

Sei un blogger? Copia la scheda del film