Trama del film My son

Edmond Murray Ŕ un giovane padre il cui figlio improvvisamente scompare. Tornato nella cittÓ in cui vive la ex moglie in cerca di risposte, Edward si trova sempre pi¨ confuso e spaventato quando diventa chiaro che il ragazzo Ŕ stato rapito. Costretto a indagare per conto proprio anche in ambienti particolarmente oscuri, Murray finisce per invischiarsi in un fitto mistero.

Sei un blogger? Copia la scheda del film