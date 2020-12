Trama del film L'incredibile storia dell'isola delle rose

Primavera 1968. Nell'anno della contestazione studentesca, un giovane ingegnere, Giorgio Rosa con un grande sogno e un genio visionario decide di costruire un'isola al largo di Rimini, fuori dalle acque territoriali, e la proclama stato indipendente. Si tratta di un'isola in cui la libertÓ individuale Ŕ il valore assoluto: non ci sono regole. In questa impresa impossibile Giorgio avrÓ al suo fianco un eterogeneo gruppo di complici: il suo migliore amico, un giovane imprenditore pi¨ propenso ai bagordi che all'azienda di papÓ, un misterioso naufrago in cerca di approdo, un animatore delle notti romagnole in cerca di una nuova vita e una ventenne romantica in cerca di lavoro. E poi c'Ŕ Gabriella, la donna appassionata che Giorgio trascina nella sua ambiziosa avventura e nella sua vita. L'Isola delle Rose attira ben presto l'interesse della stampa e soprattutto di frotte di ragazzi da mezzo mondo, trasformandosi in mito, in caso internazionale e in un quasi insormontabile problema politico per il Governo italiano che non pu˛ tollerare la fondazione di un nuovo Stato in acque cosý vicine.

