Trama del film Il grande salto

I quarantenni Rufetto e Nello sono due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana.I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l'attivitÓ e soprattutto portarla a buon fine, per˛, non Ŕ per niente facile: si convincono, cosý, che il destino non sia dalla loro parteů

