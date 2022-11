Trama del film Diabolik - ginko all'attacco!

Una nuova avventura per Diabolik e la sua complice Eva Kant, questa volta alle prese con un Ispettore Ginko pi¨ combattivo che mai. In questo secondo capitolo, Diabolik ed Eva Kant sembrano avere un piano apparentemente perfetto per. Ma non sanno che dietro questo colpo si nasconde una trappola dellĺastuto ispettore Ginko, che mette a dura prova il loro legame. Tradita dal Re del Terrore, Eva decide di vendicarsi, proponendo all'ispettore di collaborare alla cattura di Diabolik. Una decisione difficile per Ginko che deve anche affrontare l'arrivo di Altea, duchessa di Vallenberg (Monica Bellucci), eterna fidanzata dell'ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Sei un blogger? Copia la scheda del film