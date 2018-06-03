Trama del film Carla lonzi, dentro e fuori dal mondo

Un progetto che va oltre il racconto biografico della celebre critica d'arte, filosofa e teorica del femminismo italiano, e che mostra accanto alla figura pubblica, considerata così intransigente, punto di riferimento di artisti e pensatori, anche quella privata, più affascinante e contraddittoria, restituendo un ritratto puntuale e allo stesso tempo empatico di una delle donne che più ha influenzato non solo le basi, ma anche il linguaggio del femminismo e dell'autocoscienza delle donne.

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