Trama del film The new pope

Pio XIII ha un malore e finisce in coma. Il cardinale Voiello decide cosý che un nuovo papa deve essere eletto, anche se quello vecchio Ŕ ancora in vita. Viene scelto un cardinale inglese che assumerÓ il nome di Giovanni Paolo III. Il nuovo pontefice Ŕ diverso da quello precedente e cerca di combattere gli estremismi in ogni sua forma, cambiando quindi la linea politica iperconservatrice di Pio XIII.

Film collegati a THE NEW POPE

