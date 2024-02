Trama del film Hazbin hotel - stagione 1

Charlie Stella del Mattino, la principessa dell'Inferno, perseguendo il suo obiettivo apparentemente impossibile di riabilitare i demoni per ridurre pacificamente la sovrappopolazione nell'Inferno, apre un hotel con la speranza che i pazienti possano andare in Paradiso. Nonostante la maggior parte dell'Inferno derida il suo obiettivo, la sua devota fidanzata, Vaggie, e il loro primo soggetto di prova, la star del cinema per adulti Angel Dust, rimangono al suo fianco. Quando Alastor, una potente entità conosciuta come "il demone della radio", si rivolge a Charlie per assisterla nei suoi sforzi, il suo folle sogno ottiene la possibilità di diventare realtà.

