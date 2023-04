Trama del film L'appuntamento (2023)

Asja ha quarant'anni e vive a Sarajevo. Single, si reca a un evento fatto per incontrare persone nuove e incontra Zoran, un bancario di 43 anni. Lui perň non si trova lě in cerca di una relazione sentimentale, ma perché ha bisogno del perdono da parte di quelle che nel 1993 furono le sue vittime, quando sparava in cittŕ e apparteneva alla fazione opposta. Per chiudere il cerchio, infatti, ha bisogno di incontrare la sua prima vittima.

