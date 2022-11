Trama del film War - la guerra desiderata

Tom, laureato in lingue romanze, alleva vongole. Lea, la figlia maggiore del sottosegretario alla Difesa, fa la terapeuta all'ASL. Al primo incontro Ŕ subito scontro. Ma non Ŕ nulla in confronto a ci˛ che succede intorno a loro: un tragico incidente diplomatico tra Spagna e Italia sta scatenando lĺimpensabile, una guerra nel cuore dellĺEuropa. E, per quanto incredibile, soltanto Tom e Lea sembrano poterla fermare.

Sei un blogger? Copia la scheda del film