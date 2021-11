Trama del film Sotto le stelle di parigi

La storia di Christine (Catherine Frot), una donna che ormai da diversi anni vive lontano da amici e familiari tra i vicoli e i ponti parigini. Christine è una clochard che ha deciso di porre una barriera tra lei e il mondo, così come tra lei e la sua famiglia. Ora vive sotto un ponte, rintanata nel suo piccolo rifugio, dove è circondata solo dai ricordi della sua vita precedente. Una notte, però, qualcuno si presenta di fronte al suo giaciglio, è un bambino di nome Suli (Mahamadou Yaffa) di circa 8 anni. Non sa neanche una parola di francese, si è perso e non trova più sua madre; così Christine decide di aiutarlo a cercare la donna. Vagando nella notte tra le strade di Parigi, i due avranno modo di conoscersi meglio e sarà Suli a dimostrare alla sua burbera aiutante che c'è ancora un briciolo di umanità nel mondo e ancora qualcosa in cui sperare.

