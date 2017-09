Trama del film Walk with me

Attraverso la voce di Benedict Cumberbatch, il documentario racconta la storia di Thich Nhat Hanh, conosciuto come "l'altro Dalai Lama" e "il Padre della Consapevolezza". Le immagini, raccolte in 3 anni, mostrano una comunità di persone che hanno lasciato tutto per seguire Thich Nhat Hanh nel tempio buddista di Plum Village in Francia

Sei un blogger? Copia la scheda del film