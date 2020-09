Trama del film Il primo anno

Il film è la storia di due ragazzi alle prime con il primo anno al corso di medicina. Uno è Antoine (Vincent Lacoste), che sta per iniziare il suo primo anno... per la terza volta ed è disposto a tutto pur di riuscire. L'altro è Benjamin (William Lebghil), figlio di un medico, che è al suo primo tentativo, ma non è sicuro che la medicina sia la sua strada nella vita. In un ambiente estremamente competitivo, in cui le notti trascorrono tra studio e sacrifici, le due matricole dovranno trovare forza e coraggio per affrontare il loro presente accademico e soprattutto per costruire il futuro che desiderano.

Sei un blogger? Copia la scheda del film