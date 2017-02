Trama del film Vista mare

Italia 2020. Lo Stato italiano Ŕ ormai alla deriva. Le rivolte popolari e le manifestazioni si susseguono a causa di una crisi economica sempre pi¨ soffocante. La regione Puglia Ŕ diventata una frontiera militarizzata, una linea di confine da non oltrepassare. Scontati tre anni di carcere per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, Stilitano (Arturo Di Tullio) Ŕ deciso ad abbandonare il Paese per raggiungere la tanto sognata Albania, terra prospera di lavoro e di speranza. Si unisce a un gruppo di italiani che come lui Ŕ in attesa di poter salire su un gommone di fortuna.

