Trama del film Upside down (2021)

Il film racconta la storia di Paolo (Gabriele Di Bello), un giovane con sindrome di Down, che cerca in ogni modo di condurre un'esistenza il pi¨ possibile "normale". Sua madre (Donatella Finocchiaro) Ŕ una donna vivace e solare che ha decido di affrontare la sindrome del figlio con ironia, accettandola senza alcun remore; suo padre (Fabio Troiano), invece, Ŕ quello che ne soffre di pi¨, perchÚ incerto sul da farsi e non in grado di prendersi cura del figlio come vorrebbe. Nonostante alcuni momenti in cui ha un leggero decadimento cognitivo e ha atteggiamenti infantili, Paolo lavora in un ristorante e frequenta la palestra. Qui incontra Armando (Antonio Zavatteri), un uomo di mezza etÓ dal carattere duro e solitario, che allena giovani promesse della box. Grazie a lui, il ragazzo inizia un corso di fit box, appassionandosi talmente tanto allo sport da iniziare ad allenarsi con i pugili dilettanti e salire sul ring.

