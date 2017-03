Trama del film Un tirchio quasi perfetto

Franšois Gautier Ŕ tirchio! Risparmiare gli dÓ gioia, la prospettiva di dover pagare lo fa sudare freddo. La sua vita Ŕ scandita in funzione di un unico obiettivo: non mettere mai mano al portafoglio. Una vita che tuttavia viene completamente sconvolta in un solo giorno: si innamora di una donna e scopre di avere una figlia di cui ignorava l'esistenza. Costretto a mentire per riuscire ad occultare il suo terribile difetto, per Franšois cominciano i problemi. PoichÚ a volte mentire pu˛ costare caro, molto caro...

