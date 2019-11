Trama del film Una canzone per mio padre

Tratto da una storia vera, quella del cantante Bart Millard (J. Michael Finley), che trascorre l'infanzia in Texas, dove vive con la madre e un padre violento (Dennis Quaid). Quando sua madre lo abbandona in un campo cristiano, capisce di essere rimasto completamente solo e che dovrà contare solo sulle proprie forze per fare i conti con la brutalità paterna. Gli anni passano e Bart è un liceale, che cerca di nascondere ai suoi coetanei e in particolare alla fidanzata i problemi con il padre. Durante l'adolescenza per compiacere il genitore, il ragazzo inizia a giocare a calcio, ma a causa di un infortunio alle caviglie è costretto ad abbandonare la carriera sportiva e decide di dedicarsi a un'altra attività extra-scolastica: le lezioni di musica, alle quali si iscrive riluttante. È così che Bart scopre le sue doti canore, trova tra le note un mondo in cui rifugiarsi in tutta tranquillità e anche una nuova famiglia, la sua band. Ma l'infanzia e la figura paterna continuano a tormentarlo e, conseguito il diploma, Bart va via di casa per girovagare in camper con i suoi amici e provare a sfondare come cantante. Tra concerti nei locali e incontri fortuiti, il giovane comporrà I Can Only Imagine, una hit in cui è racchiusa la sua vita e tutto il suo dolore.

