Trama del film True mothers

Il film racconta la storia di una donna, Satoko (Hiromi Nagasaku), sposata con Kiyo Kazu (Arata Iura), entrambi desiderosi di avere un bambino. Purtroppo, però, dopo diversi trattamenti di fertilità, la donna non rimane incinta e la coppia si vede costretta ad arrendersi e accettare la realtà dei fatti. I due, dopo un colloquio con un'associazione, si convincono ad adottare un bambino di nome Asato (Reo Sato). Trascorrono gli anni, ben sei, e Satoko e Kiyo sono ormai affezionati al figlio e hanno imparato a essere dei buoni genitori per lui, fin quando non ricevono una telefonata. Si presenta a loro Hikari, la madre biologica di Asato, che ha avuto il bambino all'età di 14 anni...

