Trama del film The miracle club

Il film è ambientato nel 1967 e racconta la storia di tre donne, Chrissie, Eileen e Lily (Laura Linney, Kathy Bates e Maggie Smith), che hanno un sogno nel cassetto: andare a Lourdes. Le tre sperano che durante la loro visita nel luogo sacro possano assistere a un miracolo. Quando Chrissie, Eileen e Lily riescono a vincere un viaggio che ha per meta la cittadina francese, partono con grande entusiasmo. Una volta giunte a Lourdes, hanno una sorpresa: la figlia di una di loro si aggiunge inaspettatamente al loro viaggio. La giovane new entry non solo complica le cose, ma porta a galla diversi conflitti e traumi fino ad allora rimasti sopiti.

