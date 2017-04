Trama del film The circle

The Circle Ŕ un emozionante thriller psicologico, interpretato da Tom Hanks, Emma Watson, John Boyega e Karen Gillan. Appena fa il suo ingresso nella pi¨ grande azienda di tecnologia e social media del mondo, The Circle, Mae (Emma Watson) Ŕ incoraggiata dal Fondatore della societÓ Eamon Bailey (Tom Hanks) a rinunciare alla propria privacy e a vivere la sua vita in un regime di trasparenza assoluta. Ma nessuno Ŕ veramente al sicuro quando tutti hanno la possibilitÓ di guardare.

