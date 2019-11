Trama del film Terminator - destino oscuro

Sarah Connor, ormai esperta cacciatrice di macchine, si ritrova a dover salvare una ragazza di nome Dani Ramos. A dare la caccia alla giovane č un nuovo modello di cyborg, inviato dal futuro da Skynet. La resistenza ha incaricato un'ibrida metŕ umana e metŕ cyborg di nome Grace, di proteggere Dani. Nonostante i geni potenziati di Grace e le svariate armi di Sarah, le due non riescono ad abbattere il temibile cyborg e l'unica via di salvezza sembra essere la fuga. Ma non si puň scappare per sempre: le donne si vedono allora costrette a rivolgersi al "vecchio" modello di Terminator, il T-800, l'unico che puň provare ad aiutarle a salvare non solo la giovane ma anche il futuro.

Film collegati a TERMINATOR - DESTINO OSCURO

Sei un blogger? Copia la scheda del film