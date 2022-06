Trama del film Spiderhead

Il penitenziario gestito da Steve Abnesti sfrutta un sistema sperimentale: non ci sono nÚ sbarre nÚ celle, ma i detenuti, in cambio di una sentenza ridotta, accettano di farsi impiantare un congegno elettronico nel cervello che somministra farmaci e in questo modo controlla il loro comportamento. I farmaci possono servire anche a correggere specifici lati del loro carattere, rendendoli persone migliori, con il loro consenso e sotto loro esplicita richiesta. Quando due detenuti cominceranno per˛ a stringere un forte legame, il loro percorso di ribellione metterÓ a rischio l'intero sistema.

