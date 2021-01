Trama del film Soul (2020)

Joe Gardner insegna musica in una scuola media, adora il jazz e sogna la perfezione musicale, sperando di arrivare a suonare in un club importante e ben noto agli appassionati. Proprio quando sta per avere la sua possibilitÓ, Joe precipita dentro una grata che Ŕ stata lasciata aperta e, per via della caduta, la sua anima lascia il suo corpo. Ha inizio cosý per Joe un viaggio che lo porterÓ a riflettere su quello che Ŕ davvero importante nella sua vita e in quella di ognuno di noi.

